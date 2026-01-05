Konyaspor’da Arif Boşluk transferi neden açıklanmadı? İşte gecikmenin sebebi!

Konyaspor'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Arif Boşluk kafalarda soru işareti bıraktı. Bu süreçte takıma ilk katılan oyunculardan olan Boşluk'un transferinin henüz açıklanmaması dikkatlerden kaçmadı. Peki, Arif Boşluk transferi neden açıklanmadı?
Trabzonspor bekleniyor
Konyaspor, Arif Boşluk transferinin açıklanması için Trabzonspor'u beklemeye koyuldu. Anonim Şirketi olarak yönetilen Trabzonspor'un; oyuncunun kulüple ilişiğinin kesildiğini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi gerekiyor. Bu işlemin ardından Konyaspor tarafı oyuncunun transferini resmen duyuracak.
(Hasan Yıldırım)