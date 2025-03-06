Volkswagen Tayron Türkiye fiyatı ne kadar?

Volkswagen, yeni SUV modeli Tayron’u Türkiye’ye getirdiğini açıkladı. Peki Volkswagen Tayron’un Türkiye fiyatı ne kadar?

Volkswagen, yeni SUV modeli Tayron'u Türkiye'de satışa sundu. Otomobilin fiyatı ve donanım seçenekleri merak konusu olurken, modelin sunduğu yeniliklere yakından bakıyoruz.

Volkswagen'in 2020 yılında yalnızca Çin pazarı için ürettiği Tayron'un Avrupa'ya da gelebileceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Zaman içinde bu iddialar gerçeğe dönüşerek, Tayron'un Tiguan Allspace'in yerini alacağı duyuruldu.

Dört yıl süren bekleyişin ardından Volkswagen, yeni SUV modeli Tayron'u resmi olarak tanıttı ve satışa sundu.

Volkswagen Tayron Artık Türkiye'de

Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz yılın sonunda tanıttığı SUV modeli Tayron'u Türkiye pazarına getirdiğini resmen açıkladı.

Yeni Volkswagen Tayron Neler Sunuyor?

Volkswagen Tayron, tasarım ve donanım açısından hem Touareg'e benzer bir duruş sergiliyor hem de Tiguan'ın genişletilmiş versiyonu gibi konumlandırılıyor. Özellikle 7 koltuklu seçeneğiyle geniş aileler için ideal bir SUV olarak öne çıkıyor.

Model, 3 bölgeli otomatik klima, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, panoramik cam tavan gibi konfor özellikleriyle donatılmış durumda. Donanım seviyeleri olarak Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı seçenek sunuluyor.

Motor yelpazesi oldukça geniş olan Tayron, iki şarj edilebilir hibrit (eHybrid), bir yarı hibrit (eTSI), iki turbo benzinli (TSI) ve iki turbo dizel (TDI) motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

150 beygir gücünden 272 beygir gücüne kadar değişen motor seçenekleri, çift kavramalı otomatik şanzımanlarla eşleştirilmiş. Hibrit modellerde 6 ileri otomatik DSG kullanılırken, içten yanmalı motorlu versiyonlar 7 ileri otomatik DSG ile geliyor.

Özellikle yarı hibrit modellerde batarya kapasitesi geliştirilerek, 19.7 kWh'lik yeni pil teknolojisi sayesinde Tayron'un sadece elektrikle yaklaşık 100 kilometre menzil sunması sağlanmış.

Volkswagen Tayron Türkiye Fiyatı

1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit Life, Otomatik - 2.309.200 TL

- 1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit Elegance, Otomatik - 2.807.200 TL

- 1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit R-Line, Otomatik - 2.995.200 TL

Volkswagen Tayron, sunduğu teknolojik yenilikler ve geniş donanım seçenekleriyle SUV segmentinde iddialı bir konumda yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi