GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Volkswagen Tayron Türkiye fiyatı ne kadar?

Volkswagen Tayron Türkiye fiyatı ne kadar?
Volkswagen, yeni SUV modeli Tayron’u Türkiye’ye getirdiğini açıkladı. Peki Volkswagen Tayron’un Türkiye fiyatı ne kadar?

Volkswagen, yeni SUV modeli Tayron'u Türkiye'de satışa sundu. Otomobilin fiyatı ve donanım seçenekleri merak konusu olurken, modelin sunduğu yeniliklere yakından bakıyoruz.

Volkswagen'in 2020 yılında yalnızca Çin pazarı için ürettiği Tayron'un Avrupa'ya da gelebileceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Zaman içinde bu iddialar gerçeğe dönüşerek, Tayron'un Tiguan Allspace'in yerini alacağı duyuruldu.

Dört yıl süren bekleyişin ardından Volkswagen, yeni SUV modeli Tayron'u resmi olarak tanıttı ve satışa sundu.

Volkswagen Tayron Artık Türkiye'de

Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz yılın sonunda tanıttığı SUV modeli Tayron'u Türkiye pazarına getirdiğini resmen açıkladı.

Yeni Volkswagen Tayron Neler Sunuyor?

Volkswagen Tayron, tasarım ve donanım açısından hem Touareg'e benzer bir duruş sergiliyor hem de Tiguan'ın genişletilmiş versiyonu gibi konumlandırılıyor. Özellikle 7 koltuklu seçeneğiyle geniş aileler için ideal bir SUV olarak öne çıkıyor.

Model, 3 bölgeli otomatik klima, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, panoramik cam tavan gibi konfor özellikleriyle donatılmış durumda. Donanım seviyeleri olarak Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı seçenek sunuluyor.

Motor yelpazesi oldukça geniş olan Tayron, iki şarj edilebilir hibrit (eHybrid), bir yarı hibrit (eTSI), iki turbo benzinli (TSI) ve iki turbo dizel (TDI) motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

150 beygir gücünden 272 beygir gücüne kadar değişen motor seçenekleri, çift kavramalı otomatik şanzımanlarla eşleştirilmiş. Hibrit modellerde 6 ileri otomatik DSG kullanılırken, içten yanmalı motorlu versiyonlar 7 ileri otomatik DSG ile geliyor.

Özellikle yarı hibrit modellerde batarya kapasitesi geliştirilerek, 19.7 kWh'lik yeni pil teknolojisi sayesinde Tayron'un sadece elektrikle yaklaşık 100 kilometre menzil sunması sağlanmış.

Volkswagen Tayron Türkiye Fiyatı

  • 1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit Life, Otomatik - 2.309.200 TL
  • 1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit Elegance, Otomatik - 2.807.200 TL
  • 1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit R-Line, Otomatik - 2.995.200 TL

Volkswagen Tayron, sunduğu teknolojik yenilikler ve geniş donanım seçenekleriyle SUV segmentinde iddialı bir konumda yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam
  • #Volkswagen Tayron

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER