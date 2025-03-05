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Yeni dolandırıcılık yöntemi: Google reklamlarıyla vatandaşlar tuzaklara düşürülüyor

Yeni dolandırıcılık yöntemi: Google reklamlarıyla vatandaşlar tuzaklara düşürülüyor

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de daha sofistike hale geldi. Yapay Zeka'nın hayatımıza girmesiyle dolandırıcılar, sosyal medya platformlarında montajlı videolar ve fotoğraflar kullanarak vatandaşları kandırmaya çalışıyor. Özellikle ünlü isimlerin tutuklandığına dair sahte haberler ve montajlı fotoğraflar paylaşarak, insanları kolay para kazanma vaadiyle dolandırmak için manipüle ediyorlar.

Google reklamlarıyla gizli tuzaklar

Yabancı kaynaklı siteler üzerinden verilen reklamlar, Google'ın reklam hizmetleri aracılığıyla internetin her köşesine yayılıyor. Bu reklamlar, özellikle büyük haber sitelerinde yer alarak, güvenilirlik izlenimi yaratıyor. Dolandırıcılar, ünlü isimlerin sahte tutuklanma fotoğraflarını kullanarak, kullanıcıları tuzaklarına düşürmek için başkalarına ait isimleri montajlıyor ve canlı yayınlarda anlatılan sahte hikâyelerle vatandaşların parasını almaya çalışıyorlar.

Google botları zorlanıyor

Google botları bu tür sahtekârlıkları hemen fark edemiyor ve bu nedenle güvenilir görünen siteler üzerinde bile bu tür dolandırıcılık reklamları yayımlanabiliyor. Dolandırıcılar, sürekli yeni linklerle reklamlarını yayarak, engellenmelerine rağmen sistemlerini çalıştırmaya devam ediyorlar. Bu durum, güvenilir haber sitelerinde bile bu tür reklamların görünmesine neden oluyor.

Engellemeler yetersiz kalıyor

Gazeteler ve diğer internet sitesi sahipleri, bu tür reklamları fark ettiğinde Google'a bildiriyorlar, ancak dolandırıcılar her defasında yeni bir link ile reklamlarını tekrar yayınlatabiliyor. Bu nedenle, kullanıcıların bu tür reklamlara dikkat etmeleri, linklere tıklamamaları ve şüpheli içeriklere karşı uyanık olmaları son derece önemli.

Vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyoruz

Bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı en etkili savunma, vatandaşların dikkatli olması ve şüpheli görünen reklamlara tıklamadan, bunları şikâyet etmeleridir. Özellikle "kolay para kazanma" vaadiyle gelen reklamlara karşı temkinli olmak, bu tür dolandırıcılara karşı korunmanın en iyi yoludur.

Kaynak: Haber Merkezi

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