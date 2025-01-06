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Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak

Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yılın ilk kabine toplantısı Beştepe’de yapılacak. Toplantıda öncelikli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki son durum ele alınırken, fahiş fiyatla mücadele tedbirlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesiyle Suriye yeniden şekilleniyor. Ankara'nın tavrı net.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" için atılacak adımlar ele alınacak. Bölgede terör varlığının sona erdirilmesine yönelik tedbirler değerlendirilecek.

Yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Yeni Suriye'ye destek çabaları da ele alınacak

Toplantıda, Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak. Yeni Suriye'ye destek çalışmaları gözden geçirilecek.

Gazze'deki son durum da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele tedbirleri de değerlendirilecek

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler de gündeme gelecek. Enflasyondaki düşüş süreci değerlendirilirken, fahiş fiyatla mücadeledeki tedbirler ele alınacak.

İlk toplantısını 9 Ocak'ta yapması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ile ilgili çalışmaların da kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Recep Tayyip Erdoğan #Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

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