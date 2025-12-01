GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,24
STERLİN
56,20
GRAM
5.830,48
ÇEYREK
9.591,93
YARIM ALTIN
19.117,67
CUMHURİYET ALTINI
38.056,23
GÜNCEL Haberleri

Yüksek karlı gizli fon davasındaki sanığa 102 yıl hapis!

Yüksek karlı gizli fon davasındaki sanığa 102 yıl hapis!
Kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon“ adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yargılanan tutuklu sanık Seçil Erzan, 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Bir önceki celse verilen esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatları, müvekkilleri hakkında beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan sanık Erzan da sistem kurmadığını, kendisinden zorla para alınmaya çalışıldığını ve hiç kimseye fon demediğini iddia etti.

Sarmalın içine düştüğünü belirten Erzan son sözünde "Ben kimseyi aldatmadım. Ev hapsinde olsam kaçmam. Annemi bir daha hiç göremeyecek miyim. Kaçsam kaçardım. Tahliyemi istiyorum. Hakkaniyetli davranmanız için yalvarıyorum" dedi.

Son sözü sorulan diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Toplam 102 yıl 4 ay hapse çarptırdı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Seçil Erzan'ı 27 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçu ile "özel belgede sahtecilik" suçundan toplam 102 yıl 4 ay hapse çarptırdı.

Mahkeme heyeti kararında, sanık Erzan hakkında, "özel belgede sahtecilik" suçundan her bir katılana yönelik ayrı ayrı ceza istemiyle kamu davası açılmışsa da bu suçun mağdurunun kamu olduğunu, sanığın eyleminin tek olduğunun kabul edildiğini belirtti.

Kararda ayrıca "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, Erzan'ın bu suç yönünden 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetti.

Erzan'ın söz konusu karar okurken ağladığı görüldü.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER