Sosyal medya yayınında kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, sosyal medya hesabından gerçekleştirilen canlı yayında "bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığının" Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığınca belirlendiğini belirtti.
Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında "bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı” Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir.
Yapılan… pic.twitter.com/iqiCB6UdkU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin, engelli raporu bulunan B.S. olduğunun tespit edildiğini ve zanlının yakalandığını belirtti.
Kaynak: AA