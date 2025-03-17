Zeynep Özyılmazel kimdir, kaç yaşında, evli mi, babası kim?

Caz sanatçısı Kerem Görsev ile evlenecek olan Zeynep Özyılmazel, şarkıcı ve oyuncu olan Neco’nun kızı ve Ayşe Özyılmazel’in ablası olarak da tanınıyor. Müzisyen kimliğinin yanı sıra yazar, fotoğrafçı ve seslendirme sanatçısı olarak bilinen Özyılmazel, 47 yaşında.

Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev, şarkıcı ve oyuncu olarak tanınan Neco'nun (Tahir Nejat Özyılmazel) kızı müzisyen Zeynep Özyılmazel ile yaza evleneceklerini açıkladı. 47 yaşındaki Özyılmazel'in hayatı merak konusu.

ZEYNEP ÖZYILMAZEL KİMDİR?

15 Ağustos 1978 yılında İstanbul'da doğan Zeynep Özyılmazel, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nü tamamladı.

Profesyonel müzik kariyerine 2001 yılında İstanbul Gelişim Orkestrası'nda vokalist olarak başladı. Daha sonra babası Neco ve kardeşi Ayşe Özyılmazel ile 2004 yılına kadar çeşitli kulüp ve davetlerde sahne aldı.

2012 yılında hazırladığı caz, bossanova, latin ve eski Türkçe parçalardan oluşan repertuar ile kendi ekibini kurdu..

2017 Haziran ayında çıkan "Zaman Olur" teklisi Ömer Faruk Sorak'ın Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin müziği oldu.

Bunun yanı sıra 2021 Mayıs ayında pandemide kaleme aldığı günlük tarzındaki yazıları ve çektiği fotoğrafları bir araya getirerek "Beklenmeyen(e) Yazılar" kitabı yayınlandı. Ardından 2022 Haziran ayında kitabındaki yazıları "Beklenmeyen(e) Şarkılar"a dönüştürme projesinin ilk şarkısı "Herkes Tek Başına"yı yayınladı.

Şarkıcı ve yazar kimliğinin yanı sıra fotoğrafçı ve seslendirme sanatçısı kimliği ile de tanınıyor.

2025 yılı itibarıyla 47 yaşında Özyılmazel, Kerem Görsev ile yaz aylarında evlenmeye hazırlanıyor.

ZEYNEP ÖZYILMAZEL BABASI KİM?

Zeynep Özyılmazel'in babası şarkıcı ve oyuncu olan Neco, yani Nejat Özyılmazel. 1948 doğumlu olan Neco, kariyeri boyunca pop müziğin sevilen isimlerinden biri olarak geniş kitlelerce takip edildi. Zeynep Özyılmazel ise ilk eşi Oya Germen'den olan büyük kızıdır.

EYNEP ÖZYILMAZLE KEREM GÖRSEV EVLENİYOR MU?

Snob Magazin'in haberine göre, Kerem Görsev evlilik karaır aldı. Nişantaşı'nda görüntülenen isim, 7 senedir Bodrum'da yaşadığını ve ekimden sonra İstanbul'a yerleşeceğinin haberini vererek nişanlandığını ifade etti. Zeynep Özyılmazel ile yaz aylarında düğünleri olacağının bilgisini verdi.

KAÇ YAŞINDA?

Özyılmazel 2025 yılı itibarıyla 47 yaşında.

Kaynak: Haber Merkezi