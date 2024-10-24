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Konya’da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga anı kamerada

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Konya’da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga anı kamerada
Konya’nın Çumra ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavga anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

 

Saat 13.00 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesinde pancar alımının devam ettiği bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıkmıştı. Olayda Onur Alp K. silahla vurulmuş ve kavgaya karıştığı tespit edilen Sedat T. isimli şahıs gözaltına alınmıştı.


KAVGA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI


Son gelişmeyle birlikte çıkan silahlı kavga çevredeki başka bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Görüntülerde Sedat T.'nin, yaraladığı Onur Alp K.'ye tekrar silah doğrulttuğu ve çevredeki bir vatandaşın "dur yapma" ikazıyla durdurduğu anlar yer aldı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • K
    Kemal
    3 gün önce

    İş bittikten sonra çekilen görüntü olay anındaki görüntü değildir. İşguzarlik yapmayın.

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