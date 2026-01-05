GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,18
EURO
50,34
STERLİN
58,21
GRAM
6.356,95
ÇEYREK
10.439,42
YARIM ALTIN
20.776,30
CUMHURİYET ALTINI
41.421,54
KONYA Haberleri

Konya jandarmadan uyuşturucuya darbe: 7 kişi tutuklandı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya jandarmadan uyuşturucuya darbe: 7 kişi tutuklandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 15-31 Aralık 2025 tarihleri arasında 11 ayrı operasyon icra edildi.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde;

132 adet sentetik ecza hapı,

18 gram bonzai,

11 gram kubar esrar,

55 gram metamfetamin,

1.038 gram skunk (yaklaşık piyasa değeri 400 bin TL),

2 gram esrar tohumu,

1 adet uyuşturucu madde içeren sigara,

4 adet uyuşturucu içme aparatı,

1 adet içime hazır sarılmış vaziyette esrar maddesi ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan 20 şüpheli şahıstan 13'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumlarına sevk edildi.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER