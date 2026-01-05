Konya Oto Galericiler Odası’ndan sert tepki: Hukuki süreç başlatıldı!

Konya Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, bir gazete tarafından yayımlanan ve şehrimizi ile esnafımızı hedef alan mesnetsiz, gerçek dışı ve karalama niteliği taşıyan haberi esefle kınadıklarını açıkladı.



Başkan Acıbadem, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Konya, ikinci el araç ticaretinde Türkiye genelinde satış rakamlarıyla 5'inci sırada yer alan; güvenilirliği, ticari hacmi ve kurumsal yapısıyla öne çıkan önemli bir şehirdir. Türkiye'nin dört bir yanından her gün onlarca vatandaşımız araç alım-satımı için Konya'ya gelmekte; bu durum hem ticarete hem de şehir ekonomisine ciddi katkı sunmaktadır.



Şehrimizde Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı yaklaşık 4 bin yetki belgeli oto galerici esnafı faaliyet göstermektedir. Yetki belgesi; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, vergi mükellefiyeti, oda kaydı ve adli sicil şartları aranmadan verilen bir belge değildir. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş kişilerin bu belgeyi alması mümkün değildir.



Öte yandan, yaklaşık 2 milyon 500 bin nüfusa sahip Konya'da, bireysel vatandaşlarımızın da araçlarını satmak veya değiştirmek amacıyla internet ortamında ilan vermesi son derece doğal ve yasal bir süreçtir. Bu gerçeklik görmezden gelinerek hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın zan altında bırakılması kabul edilemez.



Konya'dan verilen araç ilanları ve kayıtlı esnaflarımız aracılığıyla şehrimize gelen misafirlerimiz; yalnızca araç satın almakla kalmamakta, aynı zamanda yeme-içme, konaklama ve alışveriş yaparak yerel ekonomiye ve şehir turizmine katkı sağlamaktadır.



Elbette her meslek grubunda olduğu gibi işini kötüye kullanan az sayıda kişiler olabilir. Ancak binlerce esnafımız ekmeğini alın teriyle, helal ticaretle kazanmaktadır. Tüm esnafı töhmet altında bırakmak; Konya'ya ve Konya esnafına yapılmış büyük bir haksızlık, hatta ihanettir. Bu yaklaşım ciddi bir vebal taşımaktadır.



Konya'nın ekmeğini yiyerek şehri ve esnafı hedef alan mesnetsiz haberleri kabul etmiyoruz. Bu doğrultuda, Konya Oto Galericiler Esnaf Odası olarak söz konusu haberle ilgili hukuki süreci başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Kaynak: Haber Merkezi