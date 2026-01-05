GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da kaçakçılığa geçit yok: 5 operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da kaçakçılığa geçit yok: 5 operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15-31 Aralık 2025 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 5 operasyon icra edildi. Operasyonlarda kaçak alkol, tütün mamulleri ve çeşitli yasa dışı ürünler ele geçirildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLER

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda;
7 litre votka,
5 litre etil alkol,
5 adet (0,5 litrelik) viski,
100 cc 15 malt aroması,
35 paket (200'lük) toplam 7 bin dal bandrolsüz makaron,
1 adet marka, model ve seri numarası bulunmayan pompalı av tüfeği,
1 adet havalı tüfek,
71 şişe (70 cc) mükerrer bandrollü kaçak/sahte viski,
610 paket gümrük kaçağı sigara,
1.880 adet içi tütün doldurulmuş makaron,
14 paket kaçak sigara,
14 paket elektronik sigara likiti,
43 adet kaçak parfüm,
99 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Ele geçirilen kaçak ve yasa dışı ürünlerle ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. 

(Cumali Özer)

