Konya’da 7 bin 149 kişiye trafik güvenliği konusunda eğitim verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik bilincini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Öğrenci ve Sürücülere Yönelik Trafik Eğitimi” kapsamında geniş katılımlı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.7 bin 149 kişiye trafik eğitimi
Aralık ayı boyunca şehir genelinde düzenlenen eğitimlerde, 2 bin 97 vatandaş ile 5 bin 52 öğrenci olmak üzere toplam 7 bin 149 kişiye trafik güvenliği konusunda kapsamlı bilgiler verildi.
Kaynak: Haber Merkezi