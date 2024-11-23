GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da ANKE Çalıştayı başladı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da ANKE Çalıştayı başladı!
Konya’da düzenlenen ANKE (Asırdan Nesile Kızıl Elma) Çalıştayı gerçekleştiriliyor.

Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen ANKE Çalıştayı, "Ortak tarih, ortak gelecek" temasıyla başladı.

Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Özer Karakayacı, Türk milletinin asırlık birikimi, köklü geçmişi ve kutlu geleceğini konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"Bu teşkilat Türk dünyasının geleceğine ışık tutmaktadır''

Türk Devletler Teşkilatı'nı Türk milletinin tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünün somut nişanesi olarak görüldüğünü ifade eden Karakayacı, "Bu teşkilat ortak tarihimizin, dilimizin ve kültürümüzün birleştirici gücüyle Türk dünyasının geleceğine ışık tutmaktadır. Türk Yüzyılı dediğimiz bu dönemde Türk dünyasının birlik ve beraberliğini sağlamanın ne kadar hayati olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

Karakayacı, Türk milletinin birliğinin dünyadaki huzur ve barış için de bir teminat olduğunu vurgulayarak, "Bu çalıştay, Türk devletleri arasında iş birliğini güçlendirmek, dayanışmayı artırmak ve Türk dünyasının ortak kültür mirasının bir bilimsel bir zemine taşınması adına düzenlenmiştir. Çalıştayda Türk devletleri teşkilatı üyesi ülkelerden gelen gençler, 9 başlıkta bilimsel çalışmalar yaparak Türk milletinin geleceğine yön vermek için ortak bir irade ortaya koymayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

Çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

  • #Asırdan Nesile Kızıl Elma) #Çalıştay #Prof. Dr. Özer Karakayacı

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER