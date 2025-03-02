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Konya’da bu saat aralığına dikkat! Her an yakalanabilirsiniz

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’da bu saat aralığına dikkat! Her an yakalanabilirsiniz

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca trafik yoğunluğunu kontrol altına almak ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla hava destekli denetimlere başladı.

Denetimler Hangi Saatlerde Yapılacak?

Özellikle yoğunluğun arttığı Otogar Kavşağı, Mobilyacılar Kavşağı ve Çevreyolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimler, her akşam 17:00 ile 19:00 saatleri arasında drone desteğiyle havadan yürütülecek.

Kurallara Uymayanlara Ceza Var

Denetimler sayesinde trafik akışını engelleyen noktalar anında tespit edilerek müdahale edilecek. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlemler uygulanacak.

Amaç Trafik Güvenliğini Sağlamak

Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırarak kazaların önlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Vatandaşlara Önemli Uyarı

Yetkililer, sürücülerin ve yayaların trafik güvenliği için kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(Meltem Gürbüz)

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