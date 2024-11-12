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Konya’da evin mutfak tabanı çöktü bina tahliye edildi

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Konya’da evin mutfak tabanı çöktü bina tahliye edildi
Konya’nın Seydişehir ilçesinde 4 katlı binanın zemin katındaki evde, anne 2 çocuğu odada otururken, mutfakta çökme meydana geldi. Bina tahliye edilip, mühürlendi.

Ayşe T., 2 çocuğuyla birlikte odada oturduğu sırada gürültü ve ardından sarsıntı meydana geldi. Evi kontrol eden Ayşe T., mutfağın tabanın bir kısmının bodrum katına çöktüğünü gördü.

İhbar üzerine adrese, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayşe T. ve çocukları ile diğer katlarda oturanlar binayı tahliye etti.

Evin mutfak tabanı çöktü, bina tahliye edildi

Anne ve 2 çocuğu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Tedbir amaçlı bina tahliye edildi.

Kaynak: DHA

  • #Konya

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