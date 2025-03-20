Konya’da kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 3 yaralı

Kaza, Karapınar Ereğli yolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli ilçesi istikametine seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 34 N 8577 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Y.Ç. ve yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA