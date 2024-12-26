Konya’da meyve yüklü tır devrildi: Yol trafiğe kapandı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapanırken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Konya'nın Demirkapı Tüneli güzergahından Antalya iline bağlantısını sağlayan Beyşehir-Derebucak kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, S.B. yönetimindeki 52 TR 797 plakalı meyve yüklü tır, seyir halindeyken kara yolunun tek şeritli kesiminde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yan yatan tır nedeniyle Konya-Antalya kara yolunda ulaşım sağlanamadı. Yolun tekrar açılabilmesi için çalışma başlatılırken, kaza yerine yönlendirilen bir vincin desteğiyle araçtaki yük boşaltıldı, ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
Tırın kaza yerinden tamamen kaldırılmasının ardından ulaşımın normale döneceği belirtildi.
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