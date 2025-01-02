Konya’da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Konya’da camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Konya'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Ali Öge'nin sohbetinin ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Programda, namaz sonrası cemaate ikramlarda bulunuldu.
Kulu'da Regaip Kandili!
Kulu ilçesinde mübarek üç ayların başlaması ve Regaip Kandili dolayısıylac vatandaşlar camilere akın etti.
Mübarek üç ayların başlaması ile birlikte Regaip Kandili'nde Kulu'da vatandaşlar, yatsı namazında Merkez Camii başta olmak üzere Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camii, Yeşil Camii ve merkez ile mahallelerdeki camileri doldurdu.
Kulu Merkez Camisinde akşam namazını müteakip din görevlileri tarafından Kur'an'ı Kerim, ilahiler ve hatimler okundu.
Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, üç aylar ve Regaip Kandilinin öneminden bahsetti. Vaaz sonrasında eller semaya açılarak dua edildi.
Namaz sonrası Kulu Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
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