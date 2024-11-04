Konya’da yolun karşısına geçerken araba çarptı! Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Konya-Ankara yolu, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Erdal Ö. idaresindeki 06 DOZ 01 plakalı otomobil, iddiaya göre yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 66 yaşındaki Rabia D.'ye çarptı. Kazada D. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kaza sonrası sürücü Ö. ifadesi alınmak üzere Polis merkezine götürüldü.
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