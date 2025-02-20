Konya’daki bir restoranda domuz eti tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listedeki Konya detayı dehşete düşürdü. Restoranda yapılan incelemede Adana kebabında domuz eti tespit edildi.
Konya'daki denetime domuz eti takıldı!
Tarım ve Orman Bakanlığı teknik ekipleri tarafından yürütülen denetimler devam ediyor. Konya'da denetim yapan ekip bir restorandan aldıkları adana kebap harcını inceledi. Çıkan sonuç bakanlık sayfasında paylaşıldı. Konya'nın Emirgazi ilçesindeki restoranda "Adana Kebap” içinde domuz etine rastlandı.
İşte o restoran;
Denetimler devam ediyor!
Sadece restoranlar değil, gıda ve hayvancılık üzerine tüm işletmelerden numuneler alınarak laboratuvar ortamında inceleme yapılıyor. Denetime takılan tüm firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sayfasında ifşa ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi