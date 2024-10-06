Konya Filistin için kıyamda! Aksa Tufanı’nın 1’inci yılı

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Filistin'e Destek Platformu organizesinde Aksa Tufanı'nın 1'inci yıldönümünde önemli bir buluşma gerçekleştirildi.

Soykırıma İsyan!

Siyonist zulmü Konya'da bir kez daha kınandı. Aksa Tufanı Operasyonunun 1. Yıldönümünde gerçekleştirilen kitlesel basın açıklamasına yine Mevlana Meydanı ev sahipliği yaptı.

Ahmet Kuzu'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Filistin ve Türk bayrakları yan yana dalgalandı.

Aksa Tufanı:

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'te başlatılan Aksa Tufanı harekatı ile Filistin'den İsrail'e binlerce roket gönderildi. Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi. Savunma operasyonu olarak başlatılan Aksa Tufanı, Filistin için dirilişin meşalesi oldu. Siyonistlerin kanlı saldırılarına rağmen pes etmeyen, geri adım atmayan Filistinli Müslümanlar ailelerini, evlerini kaybetse de direnişe devam ediyor.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları adına kürsüye gelen Muhammet Mutafa Nokta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

İsrail, dünyanın başına gelmiş en büyük felaketlerden biridir. Soykırım suçunu en ağır bir şekilde işleyen İsrail; kadın, çocuk, yaşlı, genç, sağlık çalışanı, gazeteci demeden insanlığı katletmektedir. Uluslararası örgütler bu soykırımı engellemedikleri gibi aksine destek sağlıyor. Uluslararası ilişkilerde "İsrail istisnacılığı” denilen bir tutum sergileniyor. Katilleri en çok cesaretlendiren durum ise İslam ülkelerinin yaşananlara seyirci kalması, ortak bir duruş sergileyememesidir. Batılı yönetimlerin iş birliği, İslam ülkelerinin sessizliği krizi vahim bir duruma doğru sürüklemiştir. 1 yıl önce Aksa Tufanı'nı başlatan Hamas direnişin resmi sembolüdür. Kanlı saldırılar şimdi Filistin'den Lübnan'a sıçradı. Ateşin yakında Türkiye'ye ulaşacağı yani tüm dünyaya yayılacağı unutulmamalıdır. Hepimizin insani ve vicdani sorumluluğu var. Filistin'e abluka uygulayan Mısır ve Ürdün derhal ablukayı kaldırmalı, İslam ülkeleri İsrail ile ticari bağları tamamen koparmalıdır. İsrail devlet değil terör örgütüdür.

Filistin için dua!

Mevlana Meydanına kurulan ekrandan Halid Meşal'in video mesajı izlendi. Konya'daki Filistin'e destek buluşması dua ile sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi