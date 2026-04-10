Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti

Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve beraberindeki heyet Vali İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlayan Vali İbrahim Akın, köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin temininde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Kent genelinde huzurun ve güvenliğin tesisi için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca görev yapan Konya İl Emniyet Müdürlüğü personeline İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek nezdinde teşekkür eden Vali İbrahim Akın, tüm polislere çalışmalarında başarılar diledi.

(Ali Asım Erdem)