Konyalı öğretmen Fatma Nur Çelik’in katiline verilen ceza belli oldu!
Konyalı öğretmen Fatma Nur Çelik’in lise öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki F.B’nin, “tasarlayarak canavarca hisle öldürme” suçundan yargılanmasına karar verildi ve 126 yıl hapsi istendi.
İstanbul'da bir lisede Konyalı öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki sanık F. B. hakkında ağır suçlamalar yöneltildi.
Katil zanlısına 126 yıl hapis istemi
İddianamede, sanığın öğretmeni görevinden dolayı hedef alarak "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçunu işlediği, ayrıca 6 kişiyi yaralaması nedeniyle "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs” ile "kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs” suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Uygun anı beklemiş
Olay günü öğretmenlerin hangi sınıfta olduğunu tespit eden sanığın, katlar arasında gezerek uygun anı beklediği ve tuvalette saklandığı kamera kayıtlarıyla kesinleşti.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.
Öte yandan, sanığın daha önce çevresine "birini öldürmek istiyorum” dediği, "Dexter” lakabıyla anıldığı öğenildi. Dijital incelemelerde sanığın; katliam temalı oyunlara saplantılı olduğu görüldü.
