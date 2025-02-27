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Konyalılar Hangi Şehirleri Tercih Ediyor? İşte En Çok Göç Ettikleri İller

Konyalılar Hangi Şehirleri Tercih Ediyor? İşte En Çok Göç Ettikleri İller

Konya'dan Türkiye'nin dört bir yanına göç eden vatandaşların en çok tercih ettiği iller belli oldu. TÜİK verilerine göre, Konyalıların en fazla göç ettiği şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya ilk sıralarda yer aldı.

İstanbul İlk Sırada

Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul, 164 bin 77 Konyalı ile en fazla göç edilen il oldu. İstanbul'u 130 bin 234 kişiyle İzmir, 103 bin 730 kişiyle Ankara ve 100 bin 160 kişiyle Antalya takip etti.

Ege ve Akdeniz'e Yoğun İlgi

Konyalıların en çok yerleştiği diğer şehirler arasında Muğla (12 bin 859), Aydın (17 bin 435), Manisa (11 bin 314), Denizli (8 bin 423) ve Mersin (12 bin 993) gibi Ege ve Akdeniz illeri de dikkat çekti.

KONYA

Yakın Bölgelere Göç Devam Ediyor

Konya'nın komşu illerine de yoğun bir göç olduğu görüldü. 19 bin 181 kişi Karaman'a, 13 bin 462 kişi Aksaray'a, 19 bin 40 kişi Kocaeli'ye taşındı.

Büyükşehirlerin Dışında Düşük Nüfuslu Göçler de Var

Bazı şehirlerde Konyalı nüfus daha sınırlı kaldı. Örneğin, Bayburt'ta 339, Ardahan'da 265, Kilis'te 375 ve Artvin'de 377 Konyalı yaşıyor.

Bu veriler, Konyalıların büyük şehirleri ve sahil bölgelerini tercih ettiğini ortaya koyuyor. Özellikle ekonomik olanaklar, iklim şartları ve yaşam kalitesinin yüksek olduğu iller öne çıkıyor.

KONYA

Kaynak: Haber Merkezi

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