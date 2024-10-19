Okula giden iki arkadaş kayboldu! Konya polisi 12 saatte buldu!

Konya’da okula gitmek için çıktıkları eve bir daha geri dönmeyen 12 yaşlarındaki iki arkadaş, Selçuklu Devriye Amirliği ekiplerince 12 saat içinde bulunup ailelerine teslim etti. Kaybolan çocuklardan N.D.’nin babası M.A.D., “Allah Emniyet Müdürümüzden, Selçuklu İlçe Emniyet ekiplerimizden ve Çocuk Şube ekiplerimizden razı olsun. Kızımı sağ salim bana getirdiler” dedi.

12 yaşındaki iki kız arkadaş N.D. ve A.T., dün sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıktılar ancak bir daha geri dönmedi. Aileler, çocuklarının eve dönmemesi üzerine emniyetgiderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri harekete geçti!

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çocukları bulabilmek için seferber oldu. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği de kızları bulabilmek için detaylı çalışma yaptı.

İki arkadaş evlerinden 20 kilometre uzaklıkta ortaya çıktı!

Ekipler yapılan çalışma sonrası kızların evlerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta merkez Karatay İlçesi Karaarslandede Mahallesinde olduklarını belirledi. Bölgeye giden polis, kaybolan N.D. ve A.T.'yi kısa sürede bulup, ailelerine teslim etti. Çocukların, okulun ardından biraz dolaşmak istedikleri ve gece olunca da araç bulamadıkları için evlerine dönemedikleri öğrenildi.

Kaybolan çocuklardan N.D.'nin babası M.A.D. kızlarını çok çabuk buldukları için mutlu olduklarını söyledi. Baba M.A.D., "Ülkemizdeki son olan kayıp olayları nedeniyle çok üzgünüz. Dün kendi kızım da kaybolunca çok korktum. İki arkadaş gezmek için çıkmışlar ama bir yetişkin gibi düşünemedikleri için gece geç saate kalınca evlerine geri dönememişler. Polisimizden yardım istemiştik. Allah Emniyet Müdürümüzden, Selçuklu İlçe Emniyet ekiplerimizden ve Çocuk Şube ekiplerimizden razı olsun. Kızımı sağ salim bana getirdiler” dedi.

Konya Emniyeti çocukları ailelerine sağ salim teslim etti!

Konya Emniyeti, böylelikle son dönemlerde ülkemizi hüzne boğan kayıp kız çocuğu vakalarından birinin daha yaşanmasını engelleyerek, çocukların ailelerine teslimini başarıyla sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi