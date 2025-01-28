Barış Pehlivan kimdir? Kaç yaşında? Neden gözaltına alındı?

Barış Pehlivan, son dönemde hakkında açılan soruşturmayla da gündeme geldi. Peki, Barış Pehlivan kimdir, kariyeri nasıl şekillendi ve son gelişmeler nelerdir? İşte detaylar...

Barış Pehlivan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Barış Pehlivan, 10 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Gazetecilik Bölümü'nde eğitim alarak mezun olan Pehlivan, medya kariyerine 2004 yılında adım attı.

Gazetecilik kariyerine, Leman Dergi Grubu'na bağlı bir kültür-sanat dergisinde başlayan Barış Pehlivan, ardından CNN Türk'te çeşitli projelerde görev aldı. "Paranın Seyir Defteri", "Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu" ve "Nohut Oda Bakla Sofa" gibi yapımlarda asistanlık, yönetmen yardımcılığı ve editörlük yaptı.

Çalışma hayatı boyunca önemli dosya haberleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Barış Pehlivan, 2005-2010 yılları arasında hazırladığı ve Türkiye'nin önemli olaylarını konu alan "Oradaydım" belgeseli ile dikkat çekmiştir. Ancak belgesel sonrası, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçlamasıyla dava açılmıştır.

Pehlivan, özellikle Türkiye'nin siyasal gündemini ele alan araştırma haberleri ve yazdığı kitaplarla tanınan bir gazeteci olarak, sıkça yargı karşısına çıkmış ve 2011 ile 2020 yıllarında cezaevine girmiştir.

Barış Pehlivan'ın kitapları ve yazıları

Pehlivan, yazıları ve kitaplarıyla Türkiye'deki güncel olaylara farklı bir bakış açısı sunmuştur. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alan Pehlivan, Halk TV'de programcılık yaparak televizyon kariyerine de devam etmektedir.

Barış Pehlivan'a neden dava açıldı?

Barış Pehlivan, 27 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, savcılığın bilirkişisiyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını Pehlivan'ın yayınlaması üzerine açıldı. Bu durumun ardından savcılık, hem Barış Pehlivan hem de Halk TV hakkında yasal işlem başlatmış bulunuyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi