Açıkta satılan hurma alınır mı, açıkta satılan hurmada hangi riskler var?

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, uygun muhafaza edilmeyen, nemli ortamda, pazarda, yol kenarında açıkta satılan hurmada oluşabilecek küf kaynaklı aflatoksin maddesinin, kansere neden olabileceğini söyledi.

Ramazan ayında geleneksel olarak iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurma, tezgah ve raflardaki yerini aldı. Lif içeriğinin yüksek olması, yüksek antioksidan özelliğinin yanı sıra içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve vitaminlerden sağlık açısından yararlarıyla bilinen hurma, hijyenik ortamda muhafaza edilip satışa sunulmaması halinde zararlarıyla da dikkat çekiyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazarda, yol kenarında tezgahlarda çoğunlukla açıkta satışa sunulan, uygun ortamda muhafaza edilmeyen, küflenen, nemli ortamda uzun süre bekleyen hurmada zehirli toksin oluşabileceğini vurguladı. Aflatoksinin insanlar üzerine kanserojen etkiye sahip olduğunu belirten Manavoğlu, "Açıkta, nemli ortamda satılan hurmada küf ve aflatoksin adı verilen bulaşanlar oluşabilir. Aflatoksin gözle ya da tadarak bilinemez. Laboratuvar ortamında belirlenebilir. Kansere sebep olan toksindir. Özellikle çocuklarda, hamile, bağışıklığı düşük bireylerde bu toksinler vücuda fazla alınırsa ölüme neden olabilir. Yüksek ateş, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtileri görülebilir" dedi.

Açıkta satılan hurmada hijyen yönünden de sağlık riski bulunduğuna değinen Manavoğlu, şunları söyledi:

"Hurmayı ambalajlı almaya dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı, güvenilir şekilde soframıza gelmesi lazım. Hurma genelde açıkta, yol kenarında, toplu şekilde çuval içinde ya da tezgahlarda karşımıza çıkıyor. Özellikle yol kenarında satılan hurmaya dikkat etmeliyiz. Egzozdan çıkan ağır metal, toz, farklı bulaşandan etkileniyor. Egzozdan kaynaklı ağır metal bulaşısı, hastalıklara yol açabilir. Ambalajlı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretim izni almış işletmelerce sunulan hurmayı satın almalıyız. Tozlanmış, dışarıdan fiziksel kirlilik bulaşmış hurmalar tercih edilmemeli."

Kaynak: DHA