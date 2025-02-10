Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 10 Şubat Konya nöbetçi eczaneler

Konya Eczacılar Odası 10 Şubat 2025 tarihinde geçerli olacak nöbetçi eczanelerin güncel adres ve telefon bilgilerini paylaştı.
İşte Konya 10 Şubat Ocak Pazartesi günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
FERDA
|
FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:21C SELÇUKLU
(SİLLE KAVŞAĞI, YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL ÇIKIŞI)
|
238 79 89
|
Selçuklu
|
AVİVA
|
FERİTPAŞA MAHALLESİ Y.MÜH. ÜMİT BAHADIRTÜRK SOKAK NO:23A SELÇUKLU
(NENEHATUN PARKI İÇİNDE 1 NOLU ASM YANI)
|
236 06 63
|
Meram- Selçuklu
|
BAYRAK
|
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:236B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
|
324 23 24
|
Meram
|
SARPAY
|
ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK NO:14A MERAM
(FATİH CD.YOL ÜZERİNDE 25 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
324 06 00
|
Karatay
|
KARŞEHİR
|
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2D KARATAY
(37 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
|
355 70 95
|
Meram-Selçuklu
|
KUTLU
|
KÜÇÜK KOVANAĞZI MAHALLESİ ÇİMENDERE SOKAK NO:42 A-B MERAM
(ÇARŞAMBA PAZARI KARŞISI-GÜLTEN ÖTEN 38 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
|
347 00 44
|
Meram- Karatay
|
SAĞLAM
|
SARIYAKUP MAHALLESİ YEDİYILDIZ SOKAK NO:21B KARATAY
(12 NOLU A.S.M MENGENE ADESE YANI)
|
352 31 51
|
Selçuklu
|
DOĞA
|
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(UFUK BAŞARI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI, KARDELEN MARKET CİVARI)
|
245 66 86
|
Selçuklu
|
AYSEL
|
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55F SELÇUKLU
(BİNKONUT OVAL ÇARŞI ÇARPRAZI, SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ KARŞISI, PRESTİJ ÇARŞISI.)
|
251 51 71
|
Selçuklu
|
YAKAMOZ
|
YAZIR MAHALLESİ ŞEHİT ALİ VASFİ GÜNEY CADDESİ B BLOK NO:13C SELÇUKLU
(REAL AVM ARKASI,VADİPARK SİTESİ ALTI,OTOBÜS SON DURAKLARININ ARKASI)
|
0542 179 14 11
|
Selçuklu
|
ALARA
|
SANCAK MAHALLESİ SERİNCAN SOKAK NO:23E SELÇUKLU
(NOVALAND AVM ARKASI,MAHAL ÇARŞI 0332 501 18 80)
|
0551 869 70 74
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi