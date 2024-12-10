Konya Şehir Hastanesi sporcu sağlığında da cazibe merkezi olmayı hedefliyor

Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldırım ve Doç. Dr. Muhammet Zeki Gültekin, dünyanın en ünlü sporcularının tedavilerinin yapıldığı Katar’daki Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesinde gözlemci eğitim programına katıldılar.

Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesinde görevlendirilen ilk Türk hekim olan Prof. Dr. Gazi Huri'nin daveti ile eğitim programını katılan Doç. Dr. Yıldırım ve Doç. Dr. Gültekin, dünyanın en iyi spor hekimlerinin tecrübelerini deneyimlediler.

Dünyadaki en önemli referans merkezlerinden birinin Katar'ın başkenti Doha'daki Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesi olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldırım, buranın 2009'dan itibaren FIFA Mükemmeliyet Merkezi ve 2014 yılından itibaren de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Araştırma Merkezi olduğunu söyledi.

Sporcu Sağlığı Merkezi Dünya Standartlarında Hizmet Verecek

Konya Şehir Hastanesi'nde açılan Sporcu Sağlığı Merkezi'nde modern bakış açısı ve en güncel tedavi yaklaşımları ile sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade eden Doç. Dr. Yıldırım bu nedenle katıldıkları eğitim programının önemli olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Yıldırım, "Yaşadığımız şehirde farklı spor alanlarında profesyonel ya da amatör bir şekilde spor yapan çok sayıda vatandaşımızın olması sporcu sağlığı merkezinin önemini artırmaktadır. Sporcu tedavilerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve sahaya daha güçlü dönmelerinin sağlanması açısından aldığımız bu eğitimleri ve modern bakış açısını hastanemizde uygulama gayreti göstereceğiz” dedi.

Son yıllarda başta gençler olmak üzere her yaş grubundan insanın yaşamında spora ayırdığı vaktin arttığına dikkati çeken Doç. Dr. Yıldırım, sporcu yaralanmalarını önleyen koruyucu uygulamaların ve sakatlık sonrası tedavi süreçlerinin spor hekimliği ve spor cerrahi kapsamında yapıldığını aktardı. Doç. Dr. Yıldırım, hedeflerinin Konya Şehir Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'ni sporcu sağlığı alanında bir cazibe merkezi haline getirmek olduğunu sözlerine ekleyerek merkezin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



(Selman Kaya)