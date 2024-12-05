“Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor’’

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Semra Topçu, soğuk havaların kalp krizi riskini artırabileceğini vurgulayarak, “Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya baygınlık hissi gibi belirtiler, kalp krizinin habercisi olabilir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşıyor” dedi.

Güven Hastanesi Cerrahi Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Semra Topçu, kış aylarında kalp sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, soğuk havaların özellikle kalp hastaları üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğini söyledi. Soğuk havanın kalp-damar sistemine etkileri hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Topçu, "Kış mevsimi, kalp sağlığı açısından kritik bir dönemdir. Soğuk hava, vücudun ısı kaybını önlemek için damarları daraltmasına neden olur. Bu durum kan basıncını artırabilir ve kalbin daha fazla çalışmasına yol açabilir. Özellikle koroner arter hastalığı olan kişilerde, bu durum kalp krizi riskini artırabilir” diye konuştu.

‘AŞILARINIZI İHMAL ETMEYİN'

Kış aylarında risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Topçu, "Kalp hastalığı geçmişi olanlar, diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız, kış aylarında hem soğuk hava koşullarının hem de grip, zatürre gibi enfeksiyonların etkilerinden korunmaya özen göstermelidir. Grip ve zatürre aşılarının bu noktada büyük bir önemi vardır. Bu aşılar, enfeksiyonların kalp üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye yardımcı olur” dedi.

‘HAVAYA UYGUN GİYİNİN'

Kış aylarında kalp sağlığını korumak için yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerin önemine dikkat çeken Topçu, "Soğuk havalarda dışarıda yapılacak aktivitelerde mutlaka uygun şekilde giyinilmeli ve vücut sıcaklığı korunmalıdır. Özellikle eldiven, atkı ve şapka gibi aksesuarlar ihmal edilmemelidir. Hareketsiz kalmamak da çok önemlidir. Hava koşulları dış mekânda egzersizi zorlaştırsa da kapalı ve ılık alanlarda düzenli spor yapmak kalp sağlığını destekler. Ayrıca, sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı oluşturulmalıdır. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalı, tuz oranı yüksek, işlenmiş gıdalar ise mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘STRESE DİKKAT EDİN'

Kış mevsiminde stres yönetiminin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Topçu, "Stres, kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicilerinden biridir. Kış aylarında artan iş temposu, kötü hava koşulları ve günlük yaşamın zorlukları kişileri daha fazla strese maruz bırakabilir. Bu nedenle hem ruhsal hem de fiziksel sağlığı korumak için gevşeme teknikleri uygulanabilir, hobi edinmek gibi rahatlatıcı aktiviteler planlanabilir” dedi.

‘KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİR'

Soğuk havanın kalp krizini tetikleyebileceğine ilişkin önemli uyarılarda bulunan Doç. Dr. Topçu, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya baygınlık hissi gibi belirtiler, kalp krizinin habercisi olabilir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşır. Kış aylarında kalp sağlığını korumak için alınacak küçük önlemler büyük farklar yaratabilir. Kalp sağlığı, yaşam kalitesinin en önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için öncelikle kalp sağlığınızı korumanız gerekir. Kış aylarında, kalbinize daha fazla özen göstererek riskleri en aza indirebilirsiniz” diye konuştu.

Kaynak: DHA