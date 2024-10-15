1922 Konyaspor Çorlu maçına odaklandı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 7. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Çorluspor 1947 maçına odaklandı.
Son haftalarda düşüş yaşayan ve çıkış arayan Yavru Kartallar, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı kritik maçı kazanarak moral bulmak istiyor.
Hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor
1922 Konyaspor'da kritik maçın hazırlıkları da sürüyor.
Teknik direktör İsmail Aksu ve yardımcıları nezaretinde Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan Yavru Kartallar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirecek. Yeşil-beyazlılar 17 Ekim Perşembe ve 18 Ekim Cuma günlerini de hücum varyasyonlarıyla geçirecek.
1922 Konyaspor, 19 Ekim Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. 1922 Konyaspor ile Çorluspor 1947 arasında; 20 Ekim Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
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