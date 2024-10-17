Kerem Aktürkoğlu’nun Filistin paylaşımına uluslararası çapta destek

Portekiz’in Benfica takımında top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun katil İsrail’in saldırısı altındaki Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiği sosyal medya paylaşımı, uluslararası çapta desteklendi.

Portekiz'in Benfica takımında top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun X hesabından dün Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşım, 8 milyondan fazla etkileşim alırken, 30 binden fazla kişi tarafından paylaşıldı, 150 binden fazla beğeniyle 5 bine yakın yorum aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamasının yabancılar tarafından da destek görerek farklı dillerde yapılan yorumlarla paylaşıldığı görüldü.

"Ezilenlerin hakkını savunduğun için teşekkürler"

Yabancı dillerde yapılan paylaşımlardaki yorumlar arasında, "Soykırıma karşı konuşan bazı futbolcular kadro dışı bırakıldı. Dolayısıyla Aktürkoğlu'nun açıklaması cesur. Soykırımın sona ermesi için savaşmaktan korkmamalıyız!" ifadeleri yer alırken, bir başka yorumda "Aktürkoğlu yetenekli bir oyuncu ama bugün onun aynı zamanda cesur olduğunu da keşfettik. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a karşı savaşının sona ermesi ve Orta Doğu'da barış için çok güzel." notu düşüldü.

Başka bir yorumda ise "Harika bir oyuncu ve her şeyden önce harika bir adam, en önemli şey bu!" denilirken, bir diğer yorumda ise "Bu adama saygım var. Kariyerinde başarılar dilerim. Ezilenlerin hakkını savunduğun için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı. Başka bir yorumda da "Normal bir insan, günümüzde bulunması çok nadir biri." şeklinde görüş belirtildi.

Kaynak: AA