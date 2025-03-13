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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan Konyaspor maçı açıklaması

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan Konyaspor maçı açıklaması

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray-Adana Demirspor ve Kayserispor-Konyaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayserispor - Konyaspor Maçında Neler Yaşandı?

Gündoğdu, Kayserispor-Konyaspor maçında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin devreye girememesinin nedenini detaylı şekilde anlattı.

İki oyuncunun iskelet yapılarının üst üste gelmesi nedeniyle sistemin, oyuncuları ayrı ayrı tanıyamadığını ve bu yüzden animasyon üretemediğini belirtti. Ancak sistemin çalıştığını, sadece manuel olarak çizgi çekilerek ofsayt kontrolünün yapıldığını vurguladı.

VAR Odasında Detaylı İnceleme

Ferhat Gündoğdu, her salı günü veya çarşamba sabahı VAR odasına girerek tüm kayıtları dinlediğini ve bunları eğitim materyali olarak kullandığını ifade etti. Ayrıca, yaşanan süreçle ilgili milletvekillerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını belirtti.

"Sayın Federasyon Başkanımız ve İkinci Başkanımız, milletvekilini bilgilendirdi. Eğer bana bir soru yöneltilirse, ben de gereken bilgiyi veririm." ifadelerini kullanan Gündoğdu, şeffaf bir süreç yürüttüklerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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