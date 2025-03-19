Türkiye - Macaristan Maçı İptal Mi Olacak? Milli Maç Ne Zaman Oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye - Macaristan maçı, 20 Mart’ta oynanacak ve futbolseverler heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. Ancak sosyal medyada maçın iptal olacağına dair bazı iddialar gündeme geldi. Şu ana kadar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ve iptal haberleri doğrulanmadı.

20 Mart'taki karşılaşmanın ardından Türkiye, 23 Mart'ta ikinci maçını oynayacak. Bu müsabaka, Türkiye'nin 638. Uluslar Ligi karşılaşması olacak ve maçta Arda Güler ile Merih Demiral cezalı oldukları için yer almayacak. Türkiye - Macaristan Maçı İptal Mi Olacak? UEFA Uluslar Ligi'ndeki heyecan devam ederken, 20 Mart günü oynanacak olan Türkiye - Macaristan karşılaşmasının iptal edilip edilmeyeceği sosyal medyada gündem oldu. Ancak şu an için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) resmi bir açıklama yapılmadı. Maçın oynanıp oynanmayacağına dair herhangi bir iptal haberi doğrulanmadı. Milli Maç Ne Zaman Oynanacak? Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart'ta oynanacak ve bu karşılaşma, Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin 638. müsabakası olacak. Maçta hakem Ivan Kruzliak görev alacak ve yardımcıları Branislav Hancko ile Jan Pozor olacak. Ayrıca, Arda Güler ve Merih Demiral cezalı oldukları için bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Kaynak: Haber Merkezi

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