Ava Yaman Kimdir? Ava Yaman Nereli ve Kaç Yaşında?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı'nda sahne alan Ava Yaman, 2026 yılbaşı gecesinin en çok konuşulan genç isimlerinden biri oldu. Performansı ve hikâyesi izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Ava Yaman Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?

Ava Yaman, 2006 doğumlu İstanbul'lu genç bir oyuncudur. 2025 yılı itibarıyla 19 yaşında olan Yaman, doğma büyüme İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve oyunculukla ilgilenmiş ve kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır.

Oyunculuk Kariyeri ve Yer Aldığı Projeler

Genç oyuncu, ekranlara ilk kez 2023'te "Bir Derdim Var” dizisiyle adım atmıştır. Bu dizide "Özge” karakterini canlandırarak dikkat çekmiştir. Ardından TRT 1 ekranlarında 2025'te yayınlanan "Taşacak Bu Deniz” dizisinde Eleni Miryano karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bu proje, Yaman'ın kariyerinde önemli bir çıkış noktası olmuştur.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'deki Performansı

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programında Ava Yaman, "O Benim Dünyam” ve "I Need A Hero” gibi parçalarla sahne alacak ve izleyicilere müzik yeteneğini de gösterme fırsatı bulacak. Program fragmanında Hadise ile yaptığı düet sahneleri sosyal medyada hızlıca konuşulmuş ve performansı beğeni toplamıştır.

Kariyer ve Popülerlik

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müziğe de ilgi duyan Ava Yaman, sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Taşacak Bu Deniz'deki rolü, Yaman'ı genç izleyici kitlesi arasında popüler hale getirmiştir. O Ses Türkiye gibi büyük bir sahnede yer alması, onun hem oyunculuk hem de müzik alanlarındaki potansiyelini ortaya koyuyor.

