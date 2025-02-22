Kızılcık Şerbeti 90. bölüm 1. fragmanı

Yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanında, Doğa’nın sergilediği beklenmedik tavırlar izleyicilerin ilgisini çekti. Diğer yandan, Abdullah ve Işıl arasındaki gerginlik hala devam etmekte. İşte Kızılcık Şerbeti 90. bölümün 1. fragmanı...
Dün akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü, heyecan dolu bir sahneyle ekranlara veda etti. Abdullah Bey'in Işıl'a duyduğu aşkı itiraf etmek için onun yanına gittiği an, Pembe Hanım tarafından açık kalan telefondan duyuldu.
İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünü sabırsızlıkla beklemeye başladı.
Yayınlanan fragman ise herkesi bir kez daha şaşırttı. Kızılcık Şerbeti 90. bölüm 1. fragmanında, Doğa'nın bir dadı tutması izleyicilerin dikkatini çekti.
Ünal ve Aslan ailelerindeki bu gelişmeler, "Doğa kontrolden çıkıyor" yorumlarını gündeme getirdi.
Doğa, ona sunulanları sonuna kadar hatta abartacak kadar kullanıyor. Doğa'nın bu tavrına Fatih dayanacak mı ya da ne kadar dayanacak? İşte Kızılcık Şerbeti'nden yeni bölüm fragmanı...
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