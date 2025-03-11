MEB TARİHLERİ DUYURDU | LGS ne zaman yapılacak? MEB LGS başvuru tarihleri açıklandı mı?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınav için hazırlıklar hızla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bu önemli sınav, 2025 yılında da Haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, bu yılki sınav süreci hakkında bilmeniz gerekenler!

MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için yapılacak LGS sınav tarihini açıkladı. Sınav tarihinin belirlenmesinin ardından, adaylar başvuru sürecini merak etmeye başladı. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman yapılacak? LGS sınavı Haziran ayında hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte, bu yılki LGS süreciyle ilgili tüm detaylar! 2025 LGS TARİHİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi 15 Haziran 2025 olarak belirlendi. LGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI? Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS başvuru tarihine yönelik bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz sene 2 Haziran 2024'te uygulanan Merkezi Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam https://eokul.meb.gov.tr/ üzerinden yapabilecekler. Kaynak: Haber Merkezi

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