MEDAŞ DUYURDU | Aksaray’da planlı elektrik kesintisi! Tarih verildi

MEDAŞ 24 Şubat Pazartesi günü Aksaray'ın bu ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintilerini listeledi.
Vatandaşların tedbir almasında fayda var.
Vatandaşların tedbir almasında fayda var.
İşte Aksaray'da yaşanacak elektrik kesintileri listesi:
ESKİL
24.02.2025 09:30 - 24.02.2025 11:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
AKSARAY ESKİL AYDINLIK MAHALLESİ MUTLU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL BAŞARAN KÖYÜ
AKSARAY ESKİL BÜĞET KÖYÜ
AKSARAY ESKİL CUMHURİYET MAHALLESİ ADA KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ 13 NOLU Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ BİLİNMEYEN Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ BÜYÜK ERDOĞDU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ CUMHURİYET Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ ERDOĞDU Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ EŞMEKAYA Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ KÜÇÜK ERDOĞDU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ SÜLEYMANCIK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, CAMİKEBİR MAHALLESİ YENİCE KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ 32 NOLU Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ AKSARAY Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ ÇALDIRAN Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ GÜNEŞLİ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ SÜLEYMANCIK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, KAYACIK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YENİ MAHALLESİ 10 NOLU Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YENİ MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YENİ MAHALLESİ ÇANAKKURDAN KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ AKKAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ ALİ KUŞÇU Sokak
AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA BELDESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ YAĞCILAR KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BÜYÜK BOZCAMAHMUT KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ KÜÇÜK BOZCAMAHMUT KümeEvleri
AKSARAY ESKİL GÜMÜŞDÜĞÜN KÖYÜ GÜMÜŞ DÜGÜN KümeEvleri
AKSARAY ESKİL İSTİKLAL MAHALLESİ ALAGÖZ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL İSTİKLAL MAHALLESİ KÜÇÜK SEKERLER KümeEvleri
AKSARAY ESKİL KARŞIYAKA MAHALLESİ AKGÖL KümeEvleri
MERKEZ
24.02.2025 09:00 - 24.02.2025 11:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 10 / TURGUT ÖZAL Bulvarı
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1449 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1450 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1451 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1452 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1454 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1455 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1456 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1457 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1458 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1463 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1465 Sokak
AKSARAY MERKEZ EREĞLİKAPI MAHALLESİ 1476 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 10 / TURGUT ÖZAL Bulvarı
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1657 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1658 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1660 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1661 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1662 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1663 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1664 Sokak
AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ 1675 Sokak
24.02.2025 13:00 - 24.02.2025 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ ARMUTLU KÖYÜ, GENÇ OSMAN MEVKİİ SIR AĞIL SOKAK1
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ ATATÜRK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ BÜYÜK KILAVUZ Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ BÜYÜK KILAVUZ9 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ CUMHURİYET Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ ÇEVİKLER 1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ ÇEVİKLER Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ HÖYÜK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ HÖYÜK2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ HÖYÜK3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ HÜYÜK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ SAĞLIKOCAĞI Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ SAVAŞLAR4 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ YASEMİN Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ ZAFER Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, AKSEKİ MEVKİİ ZAFER SOKAK7
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ ABDULLAH SUNGUR Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ BEŞARKAÇ Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ CUMHURİYET Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ CUMHURİYET1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ CUMHURİYET3 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ EMİN ACAR Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ KOCATEPE 6 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ KÜÇÜK KILAVUZ Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ KÜÇÜK KILAVUZ4 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ ŞEHİT VEYİS TURGUT Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ VELİ KALKAN Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, CAMİKEBİR MEVKİİ YOĞURTCUOĞLU Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ ATATÜRK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ BIĞNIK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ BIĞNIK2 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ CENGİZ TOPEL Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ DOLAMAÇ Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ ESAT KATMAN Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ HÜYÜK SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ HÜYÜK5 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ İNCESU KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ KIRGA Sokak
24.02.2025 13:00 - 24.02.2025 17:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, FATİH MEVKİİ 4 NOLU MARMARA Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, FATİH MEVKİİ 4 NOLU PINAR Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, FATİH MEVKİİ ATATÜRK/1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, FATİH MEVKİİ FIRAT Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, FATİH MEVKİİ HACI BEKİR AKBAŞ Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, FATİH MEVKİİ SİT ALANI Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, FATİH MEVKİİ ŞEYH ŞAMİL Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ 1 NOLU AKDENİZ Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ 1 NOLU FİDAN 1 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ 1 NOLU FİDAN Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ 1 NOLU KANAL Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ 2 NOLU FİDAN Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ 3 NOLU FİDAN Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ 8 NOLU FİDAN Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ AKDENİZ Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ ATATÜRK Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ BİLİNMEYEN SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ SİT ALANI Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ ŞELALE Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ TOPRAK Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLA KÖYÜ, YAVUZ MEVKİİ YAĞMUR Sokak
AKSARAY MERKEZ ULUKIŞLATOLU KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, ÇALIŞKAN MAHALLESİ 400. Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, ÇALIŞKAN MAHALLESİ 432 SK. Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, ÇALIŞKAN MAHALLESİ KOÇAŞ TARIM İŞLETMELERİ KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, ÇALIŞKAN MAHALLESİ ŞEHİT SÜLEYMAN DURU Caddesi
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, FATİH MAHALLESİ KOÇAŞ TARIM İŞLETMELERİ KümeEvleri
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ BİLİNMEYEN 18 Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ BİLİNMEYEN 43 Sokak
AKSARAY MERKEZ YEŞİLTEPE BELDESİ, ZAFER MAHALLESİ BİLİNMEYEN 31 Sokak
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi