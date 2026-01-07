Yeni Yalova Valisi Cahit Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalova Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Yalova'da valilik görevinde değişikliğe gidildi. Kararnameyle birlikte Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Valiliği'ne atandı.
Yalova'da Vali Değişikliği
Yayımlanan karar doğrultusunda Yalova Valisi Hülya Kaya, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Yalova Valisi olarak görevlendirildi. Böylece Yalova'da mülki idarede yeni bir dönem başlamış oldu.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 vali merkeze çekilirken, 19 ilde valilik görevlerinde değişiklik yapıldı. Yalova da bu kapsamda valisi değişen iller arasında yer aldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni Vali Ne Zaman Göreve Başlayacak?
Yalova Valiliği görevine atanan Ahmet Hamdi Usta'nın önümüzdeki günlerde kentte görevine başlaması bekleniyor. Yeni valinin, Yalova'nın sosyal, ekonomik ve idari gelişimine yönelik atacağı adımlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
