2023 yılı Haziran ayında "kurala dayalı ekonomi politikaları” mottosuyla yola çıkan ekonomi yönetimi;2024 yılı sonu itibariyle uygulamaya koyduğu ekonomik programlardan olumlu sonuç almaya başladı. Bu dönem daha çok bir restorasyon dönemi olarak adlandırılsa da temel ekonomik verilerdeki kalıcı iyileşmeler;2025 yılı ve sonrasındaki ekonomik programların öngörülebilirliğini kuvvetlendirmiş oldu.





Orta vadeli program OVP hedeflerinin odak noktası olan dezenflasyon programından belirgin bir sapma olmadan 2024 yılının kapatılmış olması ülkemizin uzun vadeli menfaatlerinin korunması açısından oldukça önemlidir. Elbette ki bu süreçten en olumsuz etkilen kesimlerin dar gelirli vatandaşlarımızın olduğunu kimse inkâr edemez. Ancak ekonomideki kalıcı iyileşmelerin getireceği refah artışı da bu kesimlerin hayatlarını kolaylaştıracaktır.





2024 yılındaki makroekonomik ve finansal gerçekleşmeler,2025 yılında toplumsal refah artışına yönelik politikaların uygulanabilirliğini daha kolay hale getirecektir. 2024 yılsonu itibariyle temel ekonomik verilerdeki iyileşmeleri sıralayarak nasıl zorlu bir süreci geride bıraktığınızı daha objektif değerlendirebiliriz.



1-Dezenflasyon sürecinin kalıcı hale gelmiş olması.



2-Cari açığın kontrol altına alınarak yönetilebilir hale gelmesiyle birlikte dengelenme sürecinin sağlanmış olması.



3-Daraltıcı para politikalarının olumsuz etkilerine rağmen istihdam oranındaki artışa paralel olarak işsizliğin düşmüş olması.



4-Merkez bankasının uluslararası rezervlerindeki artış nedeniyle,net rezervlerdeki artışa paralel olarak döviz rezervlerinin sorun olmaktan çıkması.



5-Türkiyenin kredi risk priminin 300 baz puanların altını görmesi nedeniyle dış borçlanma maliyetleri gerilemesine bağlı olarak ucuz finansmana erişimin kolaylaşması.



6- Mali disiplinden taviz verilmeden deprem nedeniyle oluşan bütçe açığının en asgariye indirilmiş olması.



7-Türk lirası mevduatlarındaki artış nedeniyle TL'ye olan güvenin yeniden tesis edilmesi.



8-Ülkemizin gri listeden çıkarılması ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımlarıdır.



Yukarıda sıraladığımız 2024 yılının ekonomik kazanımları; piyasalarda fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyondaki düşüş sürecini hızlandıracağı için,2025 yılı toplumsal refah arışının hissedildiği bir yıl olacaktır.