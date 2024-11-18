2025 yılında döviz kurlarında dalgalanmalar(volatilite) yaşanır mı?

Finansal ekosistemin en önemli unsurlarından birisi olan döviz kurlarındaki dalgalanmaların (volatilite) seyrini belirleyen iki temel faktör vardır. Bunlardan birincisi dünya siyasetinin majör aktörü olan yeni Amerikan yönetiminin uygulayacağı ekonomik politikalarla ilgili atacağı adımladır. İkincisi ise ülke içindeki makro finansal istikrarın kalıcı bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Amerika'yı yeniden büyük yapma vaatleriyle iş başına gelen Trump yönetimimin daha koltuğa oturmadan tartışılır hale gelmeye başlaması; borç batağındaki bir ülkenin talebi canlandırmaya yönelik ekonomi politikaları üzerinde derin sis perdeleri oluşturmaktadır. ABD'deki para baronlarının güçlü dirençlerine rağmen sıkı para politikası uygulamaları esnetilebilirse; reel sektördeki arz yönlü genişlemelerin önünü açacaktır. Böylece küresel piyasalarda daha fazla ve daha ucuz dolar bolluğu oluşacaktır. Bu durum Türkiye gibi dış kaynak teminine aşırı duyarlı olan ülkelere düşük maliyetli döviz temin etme imkânları sağlayacaktır.

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerin tamamına yakınının döviz kıtlığından kaynaklandığı dikkate alındığında; ABD'deki genişlemeci para politikalarının devreye girmesi, ülkemizdeki spekülatif kur hareketlerinin frenlenmesine yardımcı olacaktır.

Döviz kurlarındaki stabilizasyonu sağlayacak ikinci faktör ise, ülke içindeki makro finansal verilerdeki iyileşmelerdir. Bu iyileşmeler katkı sunan ekonomik parametreleri sıralayacak olursak:

+ Küresel enflasyonun düşüş eğilimine girmesi,

+ Toplam mevduat içindeki TL payının giderek artması,

+ Cari açıktaki düşüşün OVP hedefleri doğrultusunda ilerlemesi,

+ Derecelendirme kuruluşlarından arka arkaya gelen not artırımları,

+ Carry Trade yöntemiyle yurtdışından gelen sıcak para akışının hızlanması,

+ 2024 yılı Turizm gelirlerinin beklentiler dâhilinde gerçekleşecek olması,

+ Sıkılaştırılmış para politikalarından nedeniyle TL ihtiyacının artması,

+Türkiye cumhuriyeti merkez bankasının net rezerv pozisyonuna geçmiş olması,

+ Uluslararası kurumların dezenflasyon sürecine olan güvenin sağlanması

+ Şirketlerin TL sıkışıklığı nedeniyle döviz bozdurmaya ihtiyaç duymaları,

+Borçlanma maliyetlerini azaltan Kredi Risk Pirmi CDS'lerdeki düşüşlerin sürmesi gibi nedenlerden dolayı döviz kurlarında aşağı yada yukarı yönlü bir anormal bir dalgalanma(volatilite) mümkün görünmüyor.

Kurlardaki dalgalanmaya sebep olacak arızi durumları sayacak olursak.

+ Üçüncü dünya savaşının çıkma ihtimali,

+ Trump'un ekonomi politikalarını uygulamasına imkân verilmemesi,

+Ülkemizde ekonomi yönetimi üzerinden siyasi bir krizin çıkarılması ihtimalidir.

Bekleyip göreceğiz…

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