Altın sadece bir değer saklama aracı değildir

Altın fiyatlarının duyarlı olduğu; birisi finansal diğeri siyasal olmak üzere iki tane temel parametre vardır. Finansal parametrede altın yatırımcılarının gözü sürekli olarak Amerikan merkez bankası fed 'in karar dipnotlarındadır. Ancak fed in faiz kararları altınla ilgili karar vermek için tek başına yeterli değildir.





Son yıllarda doların, Amerikan çıkarları doğrultunda hareket etmeyen ülkeleri cezalandırmak için finansal bir sopa olarak kullanılmaya başlanması nedeniyle; uluslararası rezerv para olma gücünü giderek kaybetmeye başlamıştır. Bu sebeple dünyadaki birçok ülkenin merkez bankaları Amerika'nın şerrinden korunmak için altın biriktirmeye mecbur bırakılmıştır.





Bugün doların değerini koruyan asıl gücün Amerikan ekonomisinden ziyade ABD'nin silah gücü olduğunun herkes farkındadır. Bu durumu teyit etmesi bakımından Amerikan başkan adayı olan bir hayduttun doları rezerv para olarak kullanmayan ülkelere gümrük tarifesi getireceğini açıklaması; ticari özgüvenden aldığı bir cesaret nedeniyle değil, sırtını silaha dayamış olmasındandır.





İkinci parametre ise dünyadaki savaşlar, ekonomik krizler, belirsizlikler ve faiz hassasiyeti gibi saikler nedeniyle altın bir değer saklama aracı olduğu kadar, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak da değerlendirilmeye başlamıştır.

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