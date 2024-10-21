Altın sadece bir değer saklama aracı değildir
KONYA KİTAP GÜNLERİ
MEHMET ÂKİF’TE GURBET TEMASI 2
D Segmentine Yeni Oyuncu
Fetullah öldü ama FETÖ yaşıyor
TELBİS
Yaşlanma “Süreç Odaklı” Bir Gelişmedir ve Anne Karnından Başlar
IKBY’de Seçim Başladı
KÜRESEL GÜÇLER TARİHİN GERÇEKLERİNİ KARARTIYOR
Konjonktür garantili kutuplaşma
ALIŞKANLIK NASIL KAZANILIR
Güneşin Tuzla Dansı
TEBLİĞ ETTİĞİMİZİ TEMSİL ETMİYORSAK TESİRLİ OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR
Galibiyet İyi Ama Oyun Çok Kötü
İSRAİL TEHLİKESİ KAPIMIZA DAYANDI
Konyaspor için sahasında kaybettiği önemli 2 puan…
Geçmeyen Ağız Yarası Neden Olur?
Sıcak Yaz Günlerinde Sağlıklı Kalmanın Anahtarı: Su Tüketimi
Enflasyondaki yükselişi döviz kurlarındaki istikrar frenliyor
İhracatın ana belirleyicisi döviz kuru değildir
Ekonomideki yapısal kırılganlıklar azaldıkça ekonomik krizlere karşı direnç artacak
Amerika ve Avrupa’daki faiz indirimleri Türkiye’nin lehine dönebilir
Ekonomik boykotta hayat var
Orta Vadeli Program’ın asıl hedefi kalıcı fiyat istikrarıdır
Stokçular ekonomik kriz istiyor
Resesyon korkusu FED’i erken faiz indirimlerine zorlayabilir
Meslek lisesi Türkiye meselesidir...
Yüksek enflasyon ekonomik bir beka meselesidir