Doların gücü Gazze’yi satın almaya yetmez

Amerikan başkanı Trump görevi devraldığı günden bu yana; nobran bir postacı edasıyla herkesten bir şeyler koparmak için önüne geleni tehdit ederek mevcut ekonomik krizleri derinleştirip daha büyük krizlere kapı aralamaya başladı



Sözde kendi ülkesinin çıkarlarını korumak için ekonomik zorbalıkta sınır tanımayan bu adamın, soykırımcılar tarafından açık hava mezarlığı haline getirilen Gazze'yi iyi bir yatırım alanı olarak görebilecek kadar çılgınlaşması, dünyanın nasıl büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu açıkça göstermiş oldu. Daha da ileri giderek Gazze'yi satın almaktan bahseden bu narsistin farkında olmadığı tek şey ise, finansal bir terbiye aracı olarak kullandıkları doların gazellilerin topraklarını alacak edere sahip olmadığıdır.



Daha önce bazı ülkelerin egemenliklerini tehdit ederek; Kanada'ya, Panama Kanalına, Grönland'a ve Ukrayna'daki kıymetli madenlere çökmek için nabız yoklayan ABD başkanı, küresel ticareti ele geçirmek için de Çin başta olmak üzere kendisine biat etmeyen ülkelere yönelik olarak uygulamaya soktuğu gümrük tarifeleriyle şimdiden ortalığı birbirine katmış durumdadır.



Trump krizleri çözmek vadiyle kazandığı seçimlerden sonra bizatihi kendisi kriz haline gelmiştir. Bu kafa yapısıyla hareket ettiği takdirde Amerika'yı yeniden büyük yapma vadiyle çıktı yolu Amerika'yı küçülterek noktalayacaktır. Amerikalıların kendi refahlarından çalınan paraların savaşlara harcanmaması için seçtiği bu kişinin, daha göreve başlar başlamaz İsrail'e 7,4 milyar dolarlık silah satışına onay vermesi nedeniyle en hızlı çark eden Amerikan başkanları arasına da girmiş durumdadır



Elbette ki; "Başkasının yumruğunu yemeden kendi yumruğunu en güçlü” sanan narsist birisinin güç zehirlenmesi nedeniyle uygulamaya soktuğu ticari kısıtlar ve ekonomik yaptırımlar nedeniyle oluşacak hayat pahalılığı önce kendi vatandaşlarını vuracaktır. İmzalamış olduğu absürt kararnamelerle "dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacaktır”



Kısaca ABD merkez bankası FED'den yediği golü henüz kalesinden çıkaramayan Trump; ne egemenliklerine göz diktiği ülkeleri zapt edebilecek, ne ekonomik yaptırım sopaları işe yarayacak, ne de gümrük tarifelerinden bir sonuç alabilecektir. Bunların hepsi boş bir lakırdıdan ibaret olarak kayıtlara geçecektir. Hele hele Gazze'yi satın alma fikri tarihsel bir cehalettir. Çünkü vatanlarını fedai can ederek koruyan insanların topraklarını satın alabilecek bir dolar henüz basılmadı.

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