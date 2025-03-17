Döviz kurlarındaki istikrarın sigortası güçlü rezerv politikalarıdır

Türkiye cumhuriyeti merkez bankasının (TCMB) sahip olduğu uluslararası döviz rezervlerinin miktarı ve kalitesi; İç ve dış piyasalardan gelebilecek olası finansal şoklara hazır olmak bakımından oldukça önemlidir. Çünkü döviz rezervlerinin zayıf olduğu bir ekonomide; spekülatif kur ataklarına yeterince karşı konulamadığı gibi; millî paranın değeri de muhafaza edilemez. Tamda bu sebeplerden dolayı Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin tutunduğu temel parametrelerin başında potansiyel risklere karşı koruma sağlayacak "Güçlü Rezerv Politikası” gelmektedir. Bir hakkın teslimi ya da bir başarının zikredilmesi açısından merkez bankası bürüt rezervlerinin tarihi rekorları kırılarak 170 milyar dolarları aşmış olması programın çalıştığını göstermesi bakımından takdir edilecek bir durumdur. Hani büyüklerin söylediği bir söz vardır: "cebinde parası olanın yürüyüşü bile farlı olur” diye. Maalesef ki; liberal ekonomik düzenin gerçeği de budur. Eğer ülkemizin kasası güçlüyse yöneticilerimizin de uluslararası düzende muhataplarıyla olan ilişkileri de daha özgüvenli olur.





Merkez bankasının rezerv gücü,2025 yılı ocak ayı için "dolar kurunun 100 lirayı aşacağını” söyleyenlerin tüm öngörülerini çöpe atmış oldu. Ekonomi yönetimiyle cumhurbaşkanı arasında kriz çıkacağına yönelik olarak yapılan bu çıkarsamaların boşa çıkması;merkez bankasının elini güçlendirmekle kalmamış makro finansal istikrara da zemin hazırlamıştır. Ayrıca küresel enflasyondaki düşüş eğilimi, dezenflasyon sürecinin hedefler dâhilinde ilerlemesi, uluslararası derecelendirme kuruluşlarından arka arkaya gelen not artırımları, cari açıktaki gerileme, Kredi Risk Primi CDS'lerin düşüş sürecine girmesi, turizm gelirlerimizin artması, sıkılaştırılmış para politikaları, Türk lirasının değerlenmesi gibi faktörlerde rezerv biriktirme politikalarında etkili olmuştur.





Toparlayacak olursak rezerv biriktirme politikaları, devam etmekte olan ekonomik programın fiyat istikrarına katkı sağlayan en önemli sac ayağı olması nedeniyle döviz kurlarında yukarı yönlü aşırı bir dalgalanma (volatilite) olmayacaktır. Arızi bir durum olmadığı sürece kurlardaki stabilizasyon süreci devam edecektir.

Kısaca döviz kurlarındaki istikrarın sigortası merkez bankasının biriktirdiği uluslararası dövizlerdir. Bürüt rezervlerin cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış olması kurlardaki oynaklık riskini de dengede tutacaktır.

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