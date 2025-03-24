Ekonomik kriz çıkartmak isteyenler hayal kırıklığı yaşayacaklar

Ülkemizdeki siyasi ve ekonomik krizleri fırsata çevirerek para kazanmayı huy haline getirmiş kayıt dışı unsurlar yeniden harekete geçtiler. Önceki dönemlerde olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa etti diyerek ekonomi üzerinde yeni bir sis dalgası oluşturmaya kalktılar. Sayın bakanın bu tevziratlar karşısında "görevimizin başındayız” diyerek açıklama yapması bu gözü dönmüş muhterislerin muhtemel kriz senaryolarını boşa düşürmüştür.



Maliye bakanı hakkında yapılan yanlış haberlerin maksadı; ekonomi yönetiminin üç temel politikasını çökerterek ekonomik kriz çıkarmaktır. Çökertilmek istenen politikalara bir göz atacak olursak mesele daha iyi anlaşılacaktır.



1-Dezenflasyon programını sekteye uğratarak ekonomik krizi yaygınlaştırarak büyütmek.



2-Maliye bakanının uluslararası finans çevreleri üzerinde oluşturduğu güven ilişkisini bozarak dış kaynak akışını sekteye uğratarak makro finansal istikrarı bozmak.



3-Faiz indirim süreçlerini baltalayarak ülkemizi yeniden enflasyon, kur ve faiz sarmalına sokmaktır.



Asılsız haberlerle ekonomiyi durdurmaya yönelik bu söylentileri çıkaranların eskinden olduğu gibi amaçlarına ulaşmaları pek mümkün görünmüyor. Ekonomik kriz tetikçilerinin neden başarılı olamayacaklarını maddeler halinde zikretmekte fayda görüyorum.



* İşinin ehli ekonomi yönetiminin görevinin başında olması nedeniyle uluslararası finansal kuruluşların ülkemize yönelik güven iklimi hala devam ediyor.



* Güçlü rezerv politikalarının başarıya ulaşması neticesinde; Merkez bankası rezervlerinin tarihin en yüksek seviyesinde olması sebebiyle spekülatif kur atakları kolaylıkla absorbe edilebilecek durumdadır.



* Deprem harcamalarına rağmen;bütçe disiplininden taviz verilmemesinden dolayı kullanılabilecek bütçe imkânlarına sahip olunmasıdır.





* Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kurumların finansal piyasalarda cesur ve reaksiyoner adımlar atarak manipülatif ataklara geçit vermemeleridir.



Tüm bu değerlendirmeler göz önüne alındığında Türkiye ekonomisi eskiden olduğu gibi ekonomik tetikçilerin kolayca at oynatacağı bir manevra alnı değildir. Ayrıca SPK'nın dün itibariyle borsayla ilgili aldığı kararları doğru değerlendirmeler görüyorum.

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