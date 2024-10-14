Enflasyondaki yükselişi döviz kurlarındaki istikrar frenliyor

Tüm dünyada yüksek enflasyon sorununu çözmek için uygulanan daraltıcı para politikaları ekonomik sorunların kalıcı bir şekilde çözülmesine yeteri kadar katkı sağlayamadı. Zaten büyümeden feragat ederek kurgulanan ekonomik programların uzun soluklu olması da mümkün değildir.



Gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonun asıl sebeplerinden birisi rezerv paralar karşısında milli paraların değer kaybetmesidir. Para arzını genişleterek paradaki değer kayıplarını telafi etme çalışmasının tabi sonucu sıkılaştırılmış para politikaları ve yüksek faizdir.



Bu yüzden ekonomilerdeki ısınmayı bahane ederek talebi öldürmeye yönelik olarak uygulanan para politikaları kalıcı çözüm olmaktan öte pansuman tedavilerdir. Maalesef ki ülkemizde de durum farklı değildir.



Piyasalardaki istikrar tam manasıyla sağlanamamasına rağmen enflasyondaki yükseliş hızının yavaşlamasının asıl sebebi yüksek faizlerden ziyade döviz kurlarının stabil seyretmesidir. Bu sebeple kurun enflasyon üzerindeki etkisi tartışılmaz bir gerçekliktir.



Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne yaşamış olduğumuz büyük krizler döviz kıtlıklarından kaynaklanmıştır. Türkiye'de döviz kurlarını dengede tutan ana etmen ise yurt dışı kaynak girişleridir. Ayrıca ülke içindeki tasarrufların yetersiz olması sebebiyle ekonomik aktivitelerin devam edebilmesi de yabancı para girişlerine bağlıdır. Bu sebeplerden mütevellit büyüme oranlarının yüksek olduğu dönemler; yurt dışı döviz girişlerinin arttığı dönemlere denk gelirken, ekonomik daralma yaşadığımız dönemler ise döviz bulmakta zorlandığımız dönemlere denk gelmektedir.



Ülkemizin jeopolitik konumu ve ekonomi yöneticilerinin uluslararası finans çevrelerindeki kredibilitesi sebebiyle; son dönemlerde döviz girişleri artarken, döviz çıkışları da azaltmıştır.



An itibariyle kurdaki dengelenme sürecini sağlayan belli başlı etmenleri sayacak olursak:



1-Uzun vadede çok tehlikeli olmasına rağmen; yüksek faizler nedeniyle kısa vadeli sıcak döviz girişleri,

2-Turizm gelirlerindeki artış ve cari açıktaki düşüş sebebiyle döviz varlıklarının artması,

3-Büyük ekonomilerdeki ticari aktivitelerin zayıflamasından dolayı bazı yatırım tercihlerinin ülkemize yönelmesi,

4-Petrol fiyatlarının dengeli seyretmesi ve altın ithalatına sınırlama getirilmesi nedeniyle döviz çıkışlarının azalması,

5-Net rezervlerdeki artışlar.



Yukarıda saymış olduğumuz nedenlerden dolayı; enflasyon canavarını dizginleyen asıl sebep döviz kurlarındaki stabilizasyonun sağlanış olmasıdır.

Yazarın Diğer Yazıları