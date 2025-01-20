Enflasyonu düşürmek için talebi öldürmek yerine, üretim arzındaki sorunlara çözüm aramalıyız
İyi Oyunların Galibiyete İhtiyacı Var
ÇORBA
İNSANLIĞI KAYBETMEYELİM!
AHLAKI DİNDEN AYRI DÜŞÜNEBİLİR MİYİZ?
“Üzümün Sapı, Armudun Çöpü, Muzun Kabuğu” Yenir mi?
Bir imtihandı Gazze ama kimse geçemedi
AİLE KURUMU TEHDİT ALTINDA
TFF, MHK, Müsabaka Hakemleri ve Bir Miktar Fenerbahçe…
OSMANLI’DA ADALET VE BİZANS PAPAZLARININ MÜSLÜMAN OLUŞLARI
Şöhretin sancıları
Kazandım Sananlar
AVRUPA’NIN KARANLIK TARİHİ
PKK TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAH BIRAKMAK İSTİYOR MU?
ALMANYA’DA TÜRK OLMAK -3-
TRAFİK SİGORTASINA YETKİ BELGESİ ESNAF ÇÖZÜMÜ
DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI: YEŞİL ÇAY
SULTAN VAHDETTİN’İN MEZARI TÜRKİYE’YE GETİRİLSİN
Alfa Romeo Junior
KONYALISIN ETLİEKMEK
Türkiye’nin kredi risk primi CDS’ler daha fazla düşer mi?
2025 yılı toplumsal refahın hissedileceği bir yıl olacaktır
Faiz indirimleri ekonomik büyümeyi nasıl etkileyecek?
Bitcoin altına rakip olabilir mi?
Ticari ahlaksızlık enflasyondan daha hızlı yükseliyor
Faiz indirimleriyle ilgili süreç erkene çekilir mi?
Kira enflasyonu dezenflasyon sürecini baltalıyor
Fedakârlık sırası yüksek gelir gruplarında…
2025 yılında döviz kurlarında dalgalanmalar(volatilite) yaşanır mı?
Trump’un gücü piyasaları canlandırmaya yetecek mi?