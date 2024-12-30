Faiz indirimleri ekonomik büyümeyi nasıl etkileyecek?

Merkez Bankasının faiz indirim sürecini başlatmış olması matamatiksel oranların çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır. Her şeyden önce faiz indirim kararının kurala dayalı ekonomik uygulamaların olumlu sonuçları alınmaya başlandıktan sonra yapılması oldukça önemlidir. Daha da önemli olan ise Türkiye ekonomisi teknik bir resesyona girmeden bu kararın alınmış olması ekonomik büyüme umutlarının yeşermesi bakımından oldukça stratejik ve kıymetlidir.



Önümüzdeki dönmede faiz indirim kararının Türkiye ekonomisi üzerindeki pozitif etkilerinin neler olacağını kısaca maddeler halinde özetleyecek olursak:



1-Faiz indirimleriyle birlikte bireysel ve kurumsal kredi kullanıcılarının finansman maliyetleri azalacağı İçin yatırım harcamalar artacak bu da ekonomik büyümeyi tetikleyecektir.



2-Faiz indirimleri tüketim ve yatırım artışını hareketlendirecek; ekonomideki ısınmaya paralel olarak istihdam artışını olumlu yönde etkileyecektir. İşsizlik oranları düşürecek, yeni yatırımcıların piyasalara girmesi hızlanacaktır.



3-İhracatı destekleyecek selektif kredi mekanizmalarının hızlanmasıyla birlikte ihracat odaklı büyüme artacaktır. Ayrıca TL'deki aşırı değerlenme frenleneceği için ihracatçıların kur kaynaklı karlılıkları artacaktır. Bu durum tekstil sektörü başta olmak üzere bazı sektörleri yeniden tırmanışa geçirecektir.



4-Faiz indirimleriyle birlikte borç yükleri ve İflas riskleri azalacaktır. Buralarda oluşan ilave kaynaklar yatırıma yönlenecektir.



5-Faize giden kayakların ekonomik büyümeye kanalize edilmesiyle birlikte kamu maliyesinin vergi gelirleri artacaktır.



Elbette ki faiz indirimlerinin ekonomi üzerindeki olumlu etkileri tek başına belirleyici değildir. İndirim sürecinin kalıcı olabilmesi için; küresel ekonomideki hareketlilik, dünyanın muhtelif bölgelerindeki devam eden çatışmalar ve dezenflasyon sürecindeki gidişat belirleyici olacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken asıl mesele katma değer oluşturmayan; enflasyonu tetikleyecek tüketim kredi mekanizmalarının iyi yönetilmesidir.



Sonuç olarak faiz indirim sürecinin başlamış olması ekonomik büyüme için bir çarpan etkisi oluşturacaktır. Hep birlikte ülkemizi büyütmeye odaklanma zamanı…

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