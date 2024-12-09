Faiz indirimleriyle ilgili süreç erkene çekilir mi?

Enflasyon canavarının mayıs ayından bu yana yıllık bazda önce durdurulup, sonra da yavaşlama trendine sokulması neticesinde; yüksek enflasyonla mücadelede en zor olan eşik geride bırakılmıştır.



Açıklanan kasım ayı enflasyon verileri irdelendiğinde: yıllık enflasyon oranlarının yüzde 47,09 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Veriler detaylı bir şekilde analiz edildiğinde yıllık temel mal enflasyonunun yüzde 40'ın altına inmesine rağmen total enflasyonun yüzde 47,09 olarak çıkması, hizmet enflasyonundaki düşüşün total enflasyondaki düşüşe istenilen seviyede katkı vermediği görülmektedir.



Zaten hizmet kolları ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde alt başlıkların tamamına yakın bir kısmında yıllık enflasyon oranlarının yüzde 50'nin üzerinde olduğu net bir şekilde ortadadır. Bu minvalde özellikle kira enflasyonundaki atalet bir an önce çözülmelidir.



Mayıs ayından bu yana yıllık enflasyondaki gerileme 28,36 puan olarak gerçekleşmiştir. Bu durum enflasyonla ilgili sürecin başarıyla yönetildiğini teyit eden tartışmasız bir gerçekliktir. Her ne kadar kasım ayı verileri beklentilerin biraz üstünde gelse de enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devam etmesi, dezenflasyon politikalarının toplum belirli kesimleri tarafından karşılık görmesi bakımından umut vericidir. Bu durum istatistiki verilerden ziyade psikolojik üstünlüğün sağlanması açısından tutunabileceğimiz en güçlü çıpalardan birisidir.



Ne yazık ki; enflasyon verilerindeki olumlu gelişmeler küçük esnafa, ücretli kesimlere ve gelir piramidinin en altındaki gruplara hızlı bir şekilde yansımadığı için ciddi bir inandırıcılık sorunu yaşanmaktadır. Bu kesimler haklı olarak enflasyon düştü de biz neden hissedemiyoruz gibi serzenişlerde bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte asıl önemli olan toplumdaki dezavantajlı grupları bu baş belası durumdan kurtulmamız gerektiğine ikna etmektir. Buda enflasyon canavarının sebep olduğu ekonomik kayıpların telafi edildiğinin dar gelirliler tarafından hissedilmesine bağlıdır.



Toparlayacak olursak kasım ayıyla itibariyle; hizmet enflasyonundaki katılığın çözülmeye başlaması neticesinde toplumdaki enflasyon maruziyetinin şiddeti giderek azalacağı için; önümüzdeki süreçte hem faiz indirimleri hem de total enflasyondaki düşüş süreci hızlanacaktır. Kasımda aylık enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde gelmesi aralık ayındaki muhtemel faiz indirim olasılığını ötelemiş olsa da 2025 yılının ocak ayı itibariyle süreç başlayabilir.

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