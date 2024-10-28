FED yılsonuna kadar faiz indirimleriyle ilgili temkinli bir duruş sergileyecektir

Amerika'da önceki haftalarda açıklanan enflasyon verilerinden sonra; merkez bankası FED'in faiz kararlarıyla ilgili nasıl bir pozisyon alacağı finans piyasalarındaki aktörler tarafından merak edilmeye başlandı. Enflasyon verileri fed için yeterince tatmin edici olmasa da banka yılsonuna kadar çekimser faiz indirimlerine devam edecektir. Çünkü seçim sürecine girildiği bir dönemde ekonominin soğutulması karar vericiler tarafından en son istenecek ekonomik tercihlerin başında gelir.



Ayrıca Amerikan ekonomisinin istihdam verilerine aşırı duyarlı olması nedeniyle reel kesime yönelik psikolojik motivasyonu kaybetmemek için yılsonuna kadar düşük puanlı faiz indirimlerine devam edecektir. Ekonomik aktivitedeki canlılık ve açıklanan işsizlik verileri; agresif faiz indirimleri için şartların yeterince olgunlaşmadığı bakımından önemli bir karinedir. Zaten bu süreçler yılsonuna kadar tüm uluslararası piyasa aktörleri tarafından satın alınmış durumdadır.



Amerikan yönetiminin ısrarlı bir şekilde İsrail- İran savaşını soğutmaya çalışmasının nedeni; Çin ekonomisindeki daralmadan sağlayacağı ticari avantajı petrol üzerinden gelecek maliyelerle kaybetmek istememesinden dolayıdır.



İsrail ve Ukrayna'ya yapılan büyük mali yardımların iç kamuoyunda homurdanmalara yol açması; balon şirketlerin patlama ihtimali, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlardan istenilen sonuçları vermemesi üstelik Rusya ekonomisinin büyümeye devam etmesi FED'e faizleri indirmekten başka bir yol bırakmamaktadır.



Bu durum ekonomik krizlerden beslenen bir kurum için çokta önemli olmamakla birlikte, söğüşlenen eldeki kazların hayatiyetlerini devam ettirmesi bakımından önemlidir.



Tüm bu gelişmeler ışığında FED yılsonuna kadar faiz indirimleriyle ilgili temkinli bir duruş sergileyerek çekimser faiz indirimlerine devam edecektir.

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