FED yılsonuna kadar faiz indirimleriyle ilgili temkinli bir duruş sergileyecektir
DOLANDIRICI
ÖZGÜRLÜK İÇİN OKU
Gaziantep Kazanmadı Konyaspor Mağlup Olmak İstedi
Güzel bir gelenek, hoş bir seda
HAİNLERE İNAT ÇALIŞACAĞIZ!
MUTLU OLMAK MI YOKSA HUZURLU OLMAK MI?
İbretlik Bir Ölümden Ders Çıkarabilmek (Fetö Gerçeği)
ŞİMDİ TAM ZAMANI
Milat
Zulüm içimizde!
FETÖ ÖLDÜ, ANLAYIŞI ÖLMEDİ.
ŞEHİD YAHYA ES- SİNVAR’IN VASİYETİ
D Segmentine Yeni Oyuncu
KÜRESEL GÜÇLER TARİHİN GERÇEKLERİNİ KARARTIYOR
Konyaspor için sahasında kaybettiği önemli 2 puan…
Altın sadece bir değer saklama aracı değildir
Enflasyondaki yükselişi döviz kurlarındaki istikrar frenliyor
İhracatın ana belirleyicisi döviz kuru değildir
Ekonomideki yapısal kırılganlıklar azaldıkça ekonomik krizlere karşı direnç artacak
Amerika ve Avrupa’daki faiz indirimleri Türkiye’nin lehine dönebilir
Ekonomik boykotta hayat var
Orta Vadeli Program’ın asıl hedefi kalıcı fiyat istikrarıdır
Stokçular ekonomik kriz istiyor
Resesyon korkusu FED’i erken faiz indirimlerine zorlayabilir
Meslek lisesi Türkiye meselesidir...